Pakistan Başbakanı Şerif, yarın Türkiye'ye gelecek

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:01

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:01

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yarın Ankara'ya gelecek.

Pakistan Enformasyon Bakanı Marriyum Aurangzeb, Şahbaz Şerif'in Ankara ziyaretini duyurdu.

Marriyum Aurangzeb, Şerif'in "ölümcül depremin yol açtığı değerli can kayıpları ve yıkım dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini ileteceğini" söyledi.

Pakistan, daha önce Türkiye'ye iki arama ve kurtarma ekibi göndermişti.