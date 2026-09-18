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Pakistan'da camide intihar saldırısı: Çok sayıda can kaybı var

Pakistan'da camide intihar saldırısı: Çok sayıda can kaybı var

18.09.2026 14:45:00
Güncellenme:
Dış Haberler/Cumhuriyet
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Pakistan'da camide intihar saldırısı: Çok sayıda can kaybı var

Pakistan’da bir camiye patlayıcı yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında, aralarında beş polis memurunun da bulunduğu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
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Pakistan’ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde kanlı bir terör saldırısı gerçekleşti.

Peşaver’deki üst düzey polis yetkililerinin aktardığı ilk bilgilere göre, Kohat bölgesindeki bir camiye patlayıcı yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında, aralarında beş polis memurunun da bulunduğu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının hemen ardından olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında şiddetli bir silahlı çatışma çıktı. Emniyet kaynakları, çatışmalar esnasında saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Patlamanın şiddetiyle hasar gören cami çevresinde ve enkaz altında kalanları kurtarmak için geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken, çatışmaların yer yer devam ettiği aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ZARDARİ'DEN KINAMA MESAJI

Saldırının ardından açıklama yapan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, terör eylemini kınadı. 

Cumhurbaşkanlığı kanadından yayımlanan resmi mesajda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, patlamada yaralanan vatandaşların bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

İlgili Konular: #PAKistan #terör saldırısı

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