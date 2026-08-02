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Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

2.08.2026 20:19:00
Güncellenme:
İHA
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Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Swat bölgesinde protesto gösterisi sırasında karakolun girişinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat bölgesindeki bir karakol girişinde intihar saldırısı düzenlendi.

Yetkililer, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polisin açıklamasına göre, bir saldırgan üzerindeki patlayıcı düzenekle karakola girmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Bunun üzerine saldırganın üzerindeki patlayıcı düzeneği karakolun girişinde infilak ettirdiği belirtildi.

Polis, saldırının bölgede gençler tarafından düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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