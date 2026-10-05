Pakistan’da tansiyon yükseldi: İmran Han için binlerce kişi İslamabad’a yürüyor

Pakistan’da tutuklu eski Başbakan İmran Han’ın serbest bırakılması talebiyle binlerce destekçisi İslamabad’a doğru yürüyüşe geçti.

Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) öncülüğündeki yürüyüş, hükümet ile muhalefet arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Yürüyüş pazar günü, PTI’nin yönettiği Hayber Pahtunhva eyaletinde başladı. Göstericilerin farklı kentlerde durakladıktan sonra başkent İslamabad’a ulaşması planlanıyor.

Yürüyüşe öncülük eden Hayber Pahtunhva Başbakanı Sohail Afridi, İmran Han’ın destekçilerine çağrıda bulundu.

Afridi, “Hapiste bulunan lideriniz için hepinizin, özellikle gençlerin sokağa çıkmasını istiyorum” dedi.

PTI ile Pakistan yönetimi arasındaki gerilim, İmran Han’ın 2022’de parlamentodaki güvensizlik oylamasıyla başbakanlıktan düşürülmesine kadar uzanıyor.

Han, görevden alınmasının arkasında ordunun bulunduğunu savunurken, Pakistan ordusu bu suçlamayı reddediyor.

2023’TEKİ GÖZALTI ŞİDDET OLAYLARINI TETİKLEDİ

İmran Han’ın Mayıs 2023’te gözaltına alınması ülke genelinde protestolara yol açmış, bazı göstericiler askeri tesislere saldırmıştı.

Olayların ardından hükümet geniş çaplı operasyon başlatmış, binlerce PTI destekçisi gözaltına alınmış ve onlarca kişi askeri mahkemelerde yargılanarak çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

Eski kriket yıldızı olan 74 yaşındaki Han, kendisini “siyasi tutuklu” olarak tanımlıyor.

Pakistan hükümeti ve ordu ise bu nitelemeyi reddederek ülkedeki yargının bağımsız olduğunu savunuyor.

İmran Han, farklı davalarda çeşitli suçlardan hüküm giydi.

Ancak hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının biri dışında tamamı daha sonra askıya alındı ya da bozuldu. Bazı dosyalardaki temyiz süreçleri ise devam ediyor.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Yürüyüşün başlangıçta 27 Eylül’de yapılması planlanıyordu.

Ancak Başbakan Şahbaz Şerif hükümetinin PTI ile görüşme teklifinde bulunmasının ardından yürüyüş ertelendi. Taraflar arasındaki müzakerelerin hafta sonu sonuçsuz kalması üzerine PTI yeniden harekete geçti.

Partinin iki yıl önce düzenlediği son büyük gösteri, güvenlik güçleriyle yaşanan ve can kayıplarına yol açan çatışmalarla sona ermişti.

Yeni yürüyüş öncesinde İslamabad’da güvenlik önlemleri artırıldı.

Binlerce polis ve paramiliter personel başkent ve çevresinde konuşlandırılırken, parlamento, başbakanlık konutu ve yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu hükümet bölgesine girişler konteynerlerle kapatıldı.

Hükümet, göstericilerin başkentin merkezi bölgelerine girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI: “BU İŞİ BİTİRECEĞİZ”

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, PTI’nin istediği zaman başkentte hayatı aksatmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Naqvi, “Bu işi bir kez ve tamamen bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Hükümet adına PTI ile yürütülen görüşmelere katılan Naqvi, müzakerelerin Hayber Pahtunhva’daki artan militan saldırılara karşı ortak bir terörle mücadele politikası konusunda PTI’nin işbirliği yapmaması nedeniyle çöktüğünü savundu.

PTI ise bu iddiayı reddederek hükümetin partiyi taviz vermeye zorladığını öne sürdü.

Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde son aylarda silahlı saldırılarda artış yaşanıyor.

Naqvi ve bazı hükümet yetkilileri, PTI yönetimindeki eyalet hükümetinin devletin terörle mücadele politikasına uymaması halinde anayasal ve hukuki yollarla görevden alınabileceğini dile getirdi.

İmran Han’ın serbest bırakılması talebiyle başlayan yürüyüş sürerken, gözler göstericilerin İslamabad’a yaklaşmasıyla hükümetin nasıl bir tutum izleyeceğine çevrildi.