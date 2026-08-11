Pakistan’dan ABD-İran mesajı: Anlaşmaya çok yakınız

Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asif, iki ülkenin bir anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyledi.

Bloomberg’e konuşan Asif, son günlerde taraflardan gelen sinyallerin olumlu olduğunu belirterek, “Gelişmeler yeniden bir barış düzenlemesi ya da anlaşma lehine şekilleniyor” dedi.

Asif, özellikle son iki-üç gündeki gelişmelere işaret ederek, “Aldığımız sinyaller, bir tür anlaşmaya oldukça yakın olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Pakistan, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk rolü üstlenirken, taraflar arasında daha önce gerçekleştirilen temaslarda nükleer program, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere çeşitli konular gündeme gelmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI TAHRAN'A GELMİŞTİ

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün başkent Tahran'a geldi.

Nakvi'nin ziyaretinin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.