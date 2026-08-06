Pakistan’dan Ankara’da ‘Keşmir Sömürü Günü’ etkinliği: ‘Keşmir’de halkoylaması yapılmalı’

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan’ın Keşmir bölgesini özel statüden çıkarıp doğrudan merkeze bağlamasının 7. yıldönümünde, büyükelçilik rezidansında bir etkinlik düzenledi. Büyükelçi Yusuf Cüneyd’in ev sahipliği yaptığı ‘Keşmir Sömürü Günü’ etkinliğine içlerinde eski Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Yeni Yol İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya’nın da bulunduğu onlarca davetli katıldı.

'ACI VERİCİ BİR HİKAYE'

Kuran, Pakistan ve Türkiye’nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan dünkü etkinlikte, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif’in mesajları aktarıldı.

Büyükelçi Yusuf Cüneyd ise konuşmasında, “Bu, 1947'den beri devam eden ve 5 Ağustos 2019'da Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü tek taraflı olarak kaldırmasıyla daha da vahim, zor ve acı verici hale gelen bir hikaye. Bu, aceleyle yapılmış bir eylem değildi. Keşmir halkının itibarına aşındırmak ve bölgenin demografisini baltalamak için çok sistematik bir şekilde yapılmış bir eylemdi. Ve bu, yerli ve yabancılara verilen yaklaşık 4 milyon ikametgâh belgesiyle açıkça kanıtlandı. Evler yerle bir edildi, basın susturuldu, ifade özgürlüğü kısıtlandı, 8 binden fazla medya hesabı kapatıldı, 80'den fazla gazetecinin çeşitli uluslararası ziyaretçilerle görüşmesi yasaklandı. BM kararları, Keşmir’de halkoylamasının yapılması ve bölgenin Keşmir halkının istekleri doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiği konusunda çok açık. 5 Ağustos gibi hiçbir eylem tarihi ve coğrafyayı değiştiremez” ifadelerini kullandı.

HALKOYLAMASI VURGUSU

Yeni Yol İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da “Hindistan Keşmir'de yaptığı uygulamalarda tam anlamıyla İsrail'in Batı Şeria'da işgal altındaki topraklarda yaptıklarını modellemeye gayret etti. Batı Şeria'daki uygulamalar neyse Hindistan'ın Cammu ve Keşmir'de yaptığı uygulamalar da aynı. Yeni asker yığılması, askeri birliklerin oraya taşınması... Bütün bunları yaparak bir anlamda İsrail'in bölgedeki temsilciliğine soyundu. 200 milyon Müslüman’ı doğru bir şekilde değerlendirebilse dünyadaki İslam ülkeleri ile bir köprü vazifesi görebilecekken, kendi vatandaşlarına da zulmeden, kendi vatandaşlarının hakkını hukukunu da hiçe sayan bir anlayışla hareket etmeye devam etti (...)

Bölgesel barış, küresel barışın sağlanması, Hindistan'la ilişkilerin geliştirilmesinde elbette adım atmak isteriz. Ancak Keşmir meselesi Birleşmiş Milletler'in de belirttiği gibi çözüme kavuşturulmadığı müddetçe, Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkı tanınmadığı müddetçe oradaki sorunun bütün bölge yayılma riskini ifade etmek istiyorum” dedi.