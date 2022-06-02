Pakistan eski Başbakanı Han'dan 'iç savaş' uyarısı: Anayasal düzeni sağlayın
Pakistan eski Başbakanı İmran Han, seçim tarihi belirlenmezse Pakistan'ın iç savaşa sürükleneceğini öne sürdü.
Pakistan eski Başbakanı İmran Han, Pakistan'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İmran Han, ülkedeki Yüksek Mahkeme'nin, partisinin protestoculara koruma sağlama talebine karar vermesini beklediğini belirterek, kararın ardından genel seçimlerin yapılması talebiyle düzenlenecek bir sonraki yürüyüşün tarihini duyuracağını ifade etti.
Han, "Seçimlere yasal ve anayasal yollarla gitmemize izin verip vermeyeceklerini göreceğiz, aksi takdirde bu ülke iç savaşa sürüklenecek" diye konuştu.
YÜRÜYÜŞLER DÜZENLENDİ
İmran Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.
İslamabad yönetimi ise Han'ın yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirmişti.
Yürüyüşlerde, onlarca Han destekçisinin yanı sıra en az 100 polis de yaralanırken olaylarda yaklaşık 1700 kişi gözaltına alınmıştı. Han 26 Mayıs'ta, seçim tarihini belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkente yürüyüşü iptal etmişti.
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