Pakistan yeni başbakanını seçiyor
Pakistan’da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu görevden düşmesinin ardından yarın mecliste yeni başbakan seçilecek. Adaylar arasında, muhalefetteki PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ismi öne çıkıyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, güvensizlik oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Meclis Başkan Vekili Ayaz Sadık, boşalan başbakanlık koltuğu için adayların gerekli başvuruyu gün içinde Meclis Başkanlığı'na yapmaları gerektiğini ifade etti.
Sadık, yeni başbakanın yarın öğleden sonra mecliste seçileceğini belirtti.
Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.
Basında, PML-N lideri Şahbaz Şerif'in ülkenin yeni başbakanı olacağı iddia ediliyor.
İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ
Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.
Dün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu bugün 01.00'de sona ermişti.
Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düşmüştü.
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