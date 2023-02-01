Pakistan'da camiye yönelik saldırıda can kaybı 101’e yükseldi

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:31

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:32

Pakistan Devlet Televizyon Kurumu (PTV), 30 Ocak’ta öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 101’e yükseldiğini duyurdu.

Polis tarafından yapılan incelemelerde, saldırıda 10 ila 12 kilogram ağırlığında patlayıcı kullanıldığı belirlendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, teröristlerin korku ve panik yaratmaya çalıştığını belirterek, “Teröristler, alçakça eylemlerle insanlar arasında korku ve panik yaymak istiyor. Terörizm ve aşırılıkçılığa karşı büyük fedakarlıklarımızı geçersiz kılmak istiyor. Tüm siyasi güçlere mesajım, Pakistan düşmanlarına karşı birlik olun. Politik tartışmalarımızı sonra hallederiz” dedi.