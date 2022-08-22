Pakistan'da İmran Han'a destek: Gözaltı ihtimaline karşı protesto düzenledi
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri, liderlerinin gözaltına alınma ihtimaline karşı ülke genelinde protesto gerçekleştirdi.
Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri İmran Han'ın gözaltına alınmasının planlandığına ilişkin haberler sonrası eski Başbakan'ın destekçileri sokağa indi.
Lahor, Karaçi, Sialkot ve Peşaver gibi şehirlerde gösteri düzenleyen PTI destekçileri, hükümet karşıtı sloganlar attı.
Öte yandan gözaltı haberlerinin ardından İmran Han'ın başkentteki evinin çevresinde toplanan onlarca kişinin geceden bu yana bekleyişi sürüyor.
Han'ın İslamabad'ın dışındaki Bani Gala bölgesinde bulunan evinin çevresine de ek güvenlik gücü konuşlandırıldı.
Han'ın gözaltına alınıp alınmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
HAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI
Pakistan'da Parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Han hakkında dün, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlem başlatmıştı.
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