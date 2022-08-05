Pakistan'dan 'Zevahiri suikasti' mesajı: ABD'nin hava sahamızı kullandığına dair kanıt yok
Pakistan, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin İHA saldırısı ile öldürülmesinde ABD'nin, Pakistan'ın hava sahasını kullandığına dair kanıt bulunmadığını duyurdu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, başkent İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü El Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Asım İftikhar Ahmed, Pakistan hava sahası kullanılarak ABD’nin bu eylemi gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan 2 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Eymen Zevahiri'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, İslamabad'ın terörle mücadelede uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının yanında durduğu vurgulanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 2 Ağustos’ta Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" açıklaması yapmıştı.
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