Panda diplomasisi geri döndü: Çin, ABD’ye iki panda gönderiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinden gönderilen 2 pandanın birkaç gün içinde ABD'deki hayvanat bahçesine ulaşacağını bildirdi.

Şi, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Ping Ping" ve "Fu Şuang" adlı pandaların "birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını" söyledi.

Pandaların ABD'ye getirilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunu "Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun" bir örneği olarak değerlendirdi.

Pandalar, hayvanat bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki koruma anlaşması kapsamında gönderiliyor.

Pekin, 2024'te Atlanta'daki 4 pandayı geri almıştı. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler kapsamında bir dönem askıya alınmıştı.