Papa Francis, Kıbrıs Rum kesimi temaslarını tamamladı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 14:37

Rum basınında yer alan habere göre, Papa'yı taşıyan uçak sabah saatlerinde Larnaka Havalimanı'ndan Yunanistan'a doğru hareket etti. Papa'yı uğurlamak için Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla tören düzenlendi.

Papa, dün akşam, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığının Kıbrıs Rum Kesimi Temsilcisi ve Hala Sultan İmamı Şakir Alemdar'ın da bulunduğu Kıbrıs Rum kesimindeki din adamlarıyla bir araya geldi.

PAPALIK DÖNEMİNİN 35'İNCİ DIŞ GEZİSİ

Papa Francis, ziyaretinin ilk gününde Panaya Hariton Maronit Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek, rahipler, inananlar ve dini derneklerin temsilcileriyle görüştü. Daha sonra ise Rum lider Anastasiadis'e Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyarette bulunan Papa, dün ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopos'u 2. Hristomos'u ziyaret ederek Apostle Varnavas Katedrali'nde "Sen Sinod Meclisi" üyeleriyle buluştu. Papa Francis'in GKRY ziyaretinin, papalık döneminin 35'inci dış gezisi olduğu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN PAPA'YA DAVET

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2-4 Aralık'ta Kıbrıs Rum kesimini ziyaret eden Papa'yı ziyaretinin ilk gününde KKTC'ye davet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı mesajında bütün dinlere ve inançlara saygıları olduğunun altını çizerken, "Papa Franciscus'un sadece Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek olması da bir diğer üzüntü kaynağımızdır. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs'ta sadece Hristiyan olan Rumlar değil, Müslüman olan Türkler de yaşamaktadır. Kıbrıs'ın temel gerçeklerinden biri de budur" ifadelerine yer verdi.

Tatar'ın, dün de Birleşmiş Milletler aracılığı ile Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e mektup göndererek, KKTC'ye davetini yinelediği ancak Papa'dan karşılık bulmadığı öğrenildi.