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Pasifik'te alarm: Polo Kasırgası dördüncü kategoriye yükseldi

Pasifik'te alarm: Polo Kasırgası dördüncü kategoriye yükseldi

22.09.2026 16:59:00
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Pasifik'te alarm: Polo Kasırgası dördüncü kategoriye yükseldi

Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'nın şiddetinin dördüncü kategori seviyesine ulaştığı bildirildi. Yetkililer, kasırganın en yüksek seviye olan beşinci kategoriye ulaşabileceği uyarısında bulunurken bölgede sel ve heyelan riski olduğunu duyurdu.
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Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'nın şiddetinin "dördüncü kategori" seviyesine ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kasırganın şiddetinin "dördüncü kategori"ye yükseldiği, bugün veya yarın kasırganın daha da şiddetlenerek en yüksek seviye olan "beşinci kategoriye" ulaşabileceği aktarıldı.

Hava tahminlerinde, Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero ve Michoacan eyaletlerinin kıyı bölgelerinde perşembeye kadar şiddetli yağışların görüleceği, bölgede sel ile heyelan riski bulunduğu belirtildi.

Kasırganın karaya vurmasının beklenmediği kaydedildi.

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