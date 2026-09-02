Patlayıcı İHA gerilimi büyüyor: AB’den Rusya’ya yeni yaptırım hamlesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Gymnich" formatı olarak bilinen, İrlanda'da düzenlenecek gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen İHA bulunmasının "devlet destekli terörizmin tüm özelliklerini taşıdığını" savunan Kallas, olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Kallas, Rusya'nın askeri sanayisini hedef alan, 1600 yeni kişi ve kuruluşun bulunduğu yaptırım listesinin hazırlık aşamasında olduğunu söyleyerek, bakanlarla Moskova'ya daha fazla baskı kurmanın yollarını ele alacaklarını aktardı.

Avrupa'ya yönelik hibrit saldırıların şimdiye kadar Moskova'ya karşı "daha yumuşak tavır sergileyen ülkeler için uyarı niteliğinde" olması gerektiğini ifade eden Kallas, Almanya'nın İHA olayına karşılık açıkladığı tedbirlerin "çok güçlü sinyal" yolladığını ve üye ülkelerin Berlin'le dayanışmalarını gösterdiğini dile getirdi.

Avrupa'nın dış politikada nasıl daha etkili olabileceğini de görüşeceklerini söyleyen Kallas, mevcut jeopolitik bağlamda AB'nin "daha çevik" davranması gerektiğinin altını çizdi.

Kallas ayrıca, çok taraflı uluslararası platformlardaki çalışmalarda Avrupa'nın "tek ses" olarak konuşabilmesi için neler yapılması gerektiğini de ele alacaklarını aktardı.

Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisi konusunda da fikir alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Kallas, bunun yanı sıra İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki son durumun da gündemde olacağını sözlerine ekledi.