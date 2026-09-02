Pegasus'un Rusya seferleri iptal oldu: Şirketten açıklama geldi

Pegasus Hava Yolları, gece saatlerindeki Rusya seferlerinin teknik ve operasyonel nedenlerle iptal edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada bugünkü uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini, iptal edilen seferlerdeki yolcular için de ilave seferler planlandığını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pegasus Hava Yolları olarak günlük ve tüm uçuş rotalarımızda yapılan değerlendirme kapsamında Rusya hatlarımızda 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece seferlerimiz teknik ve operasyonel nedenlerle iptal edilmiş olup, 2 Eylül itibarıyla olan seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. İptal edilen seferlerdeki misafirlerimiz için de ilave seferler planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.