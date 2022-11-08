Penisine USB kablo sıkışan genç hastanelik oldu

İngiltere'de yaşayan genç erkek, penisine USB kablo sıkışınca ameliyatlık oldu. Genç adam, penisinin uzunluğunu ölçmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 12:35
Penisine USB kablo sıkışan genç hastanelik oldu
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İngiltere'de, adı açıklanmayan bir hastaneye gelen gencin USB kablosunu penisine soktuğunu itiraf eden 15 yaşındaki çocuk doktorları hayrete düşürdü.

The Daily Star'ın habeine göre, İngiliz genç, penis boyunu ölçmek için USB kabloyu kullanmak istedi. Ancak kablonun cinsel organının içinde sıkışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kablonun sıkışmasından daha da korkuncu, kablonun üretrasında düğümlenmesi oldu.

İngiliz gencin ters giden cinsel deneyi, ameliyatla sonuçlandı.

Doktorlar, düğüm olan kabloyu çıkarmak için yaptıkları ilk girişimde başarısız oldu. Çözümü ise penis ile anüs arasındaki bölümü kesmekte buldu.

Doktorlar yaptıkları açıklamada, "Hasta, ruh sağlığı bozukluğu öyküsü olmayan, sağlıklı ve zinde bir ergendi" dedi. 

Cinsellik deneyimi ameliyatla son bulan genç, tamamen iyileşti.


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