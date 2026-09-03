Pentagon'dan yeni uygulama: Askerlere testosteron testi

Reuters'ın aktardığına göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temmuz ayında açıkladığı politika kapsamında hazırlanan yeni talimatlar derhal yürürlüğe girdi. Uygulama hem aktif görevdeki askerleri hem de yedek kuvvetleri kapsıyor.

30 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERE ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre, 30 yaş ve üzerindeki erkek askeri personel, kandaki testosteron seviyesini ölçmek amacıyla zorunlu teste tabi tutulacak.

30 yaşın altındaki erkeklere ise yalnızca talep etmeleri veya testosteron seviyesinin incelenmesini gerektiren tıbbi belirtilerin ortaya çıkması halinde test yapılacak.

Pentagon, hormon ve dayanıklılıkla ilgili sorunların erken teşhis ve tedavisinin askerlerin görev ve savaş hazırlığına katkı sağlayacağını savunuyor.

KADINLARDA UYGULAMA FARKLI

Pentagon'un programı hem erkekleri hem de kadınları kapsasa da kadın askerlere düzenli testosteron testi yapılması öngörülmüyor.

Bunun yerine yorgunluk ve adet düzensizlikleri gibi hormonal sorunlara işaret edebilecek belirtilerin değerlendirilmesi isteniyor. Ayrıca yoğun fiziksel aktivite karşısında vücudun yeterli enerji alamamasıyla ortaya çıkabilen 'sporda göreceli enerji eksikliği' gibi durumların da takip edilmesi planlanıyor.

DOKTORLARDAN UYARI

Karar tıp çevrelerinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı doktorlar, geniş çaplı testosteron taramasının tedavi gerektirmeyen vakaların teşhis edilmesine ve bunun sonucunda gereksiz hormon tedavilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Eleştirmenler ayrıca ordunun tamamında testosteron eksikliğinin taranmasının savaş hazırlığını gerçekten artıracağını gösteren bilimsel kanıtların sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

Hegseth'in daha önce testosteron kullanımına ilişkin olumlu açıklamalar yapması da tartışmaları artırdı. Uzmanlar, testosteron eksikliğinin yalnızca tek bir kan testi sonucuyla belirlenmediğini; belirtiler, laboratuvar değerleri ve kişinin genel sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Karar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) eylül ayında testosteron hormonunun tıbbi kullanımını görüşmek üzere uzmanları bir araya getirmeye hazırlandığı dönemde geldi.

Pentagon uygulamayı askerlerin sağlığını ve savaşa hazırlığını geliştirecek bir adım olarak sunarken, zorunlu testosteron taramasının askeri performans üzerindeki etkisinin ne olacağı henüz bilimsel olarak kesinlik kazanmış değil.

TESTOSTERON NEDİR?

Testosteron, hem erkeklerde hem kadınlarda bulunan ancak erkeklerde çok daha yüksek düzeyde üretilen bir cinsiyet hormonudur. Erkeklerde başlıca testislerde üretilir; kas ve kemik gelişimi, vücut kılları, sesin kalınlaşması, sperm üretimi ve cinsel işlevlerde önemli rol oynar.

Testosteron aynı zamanda kas gücü, kemik yoğunluğu, enerji düzeyi ve kırmızı kan hücresi üretimi gibi süreçlerle de ilişkilidir. Seviyesi yaşla birlikte doğal olarak azalabilir; normalin belirgin şekilde altında olması ise yorgunluk, kas kaybı ve cinsel istekte azalma gibi belirtilere yol açabilir.