Pentagon, Putin’in Ukrayna’ya saldırı için henüz karar verdiğine inanmıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.
Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya’nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus’taki askeri varlığını artırdığını söyledi.
Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.
Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin’e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine "Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz" diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.
Kirby, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz" dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Hazine'den 4 bankaya dolar yetkisi
- Beşiktaş'ın sıkıntılı süreci devam ediyor
- Bebeğinizde bu şikayetler varsa dikkat!
- Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Erdoğan BAE'de yatırımcılarla buluştu
- Mantar toplamaya gitti, 100 kilo gök taşı buldu
- Metiner zirveyi değerlendirdi
- İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
- Yeni transferler hızlı başladı
- Tarım ÜFE'de tarihi rekor