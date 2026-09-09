Peru’da 600 yıllık toplu mezar keşfedildi

Peru’nun kuzeyinde yürütülen arkeolojik kazılarda, İnka öncesi döneme ait önemli bir keşfe imza atıldı.

Arkeologlar, antik Chan Chan kenti yakınlarında yaklaşık 600 yıllık bir mezar ortaya çıkardı. Mezarda en az 38 kişiye ait insan kalıntıları ile Chimú uygarlığı döneminden kaldığı değerlendirilen çok sayıda obje bulundu.

Kazılarda ortaya çıkarılan buluntular arasında metal silahların da bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, söz konusu eserlerin Chimú toplumunun sosyal yapısı, yaşam biçimi ve cenaze ritüelleri hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Chimú uygarlığı, Peru’nun kuzey kıyılarında yaklaşık MS 900 ile 1470 yılları arasında hüküm sürdü. Bölge daha sonra İnka İmparatorluğu’nun kontrolüne geçti.

600 YIL BOYUNCA NEREDEYSE DOKUNULMADI

Keşfi önemli kılan unsurlardan biri de mezarın yaklaşık altı yüzyıl boyunca büyük ölçüde bozulmadan kalmış olması.

Bölgede daha önce yapılan arkeolojik çalışmalarda çok sayıda mezarın yağmalandığı veya özellikle sömürge döneminde zarar gördüğü belirlenmişti.

Yeni keşfedilen mezarın ise diğer örneklerle karşılaştırıldığında oldukça iyi korunmuş durumda olduğu ifade edildi.

Mezarın büyük ölçüde özgün haliyle korunmuş olması, arkeologlara Chimú toplumunun ölülerini nasıl gömdüğünü daha ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı sunacak.

Araştırmacılar ayrıca mezarda bulunan insan kalıntıları ve eserler üzerinden dönemin toplumsal yapısı, yaşam koşulları ve cenaze geleneklerine ilişkin yeni verilere ulaşmayı hedefliyor.

Keşfin, Güney Amerika’nın en önemli İnka öncesi uygarlıklarından biri kabul edilen Chimú kültürünün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.