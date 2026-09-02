Peru, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın nükleer silah üretimini önlemek amacıyla yürütülen denetimleri zorlaştırdığı iddia edilerek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin nükleer tesislere erişiminin müteaddit defalar engellenmesi ve ajansın çalışmalarının aksatılması şiddetle reddedilmektedir" ifadesine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası ticaretin aksatılmasından İran'ın sorumlu tutulduğu vurgulanan açıklamada, Peru hükümetinin, Tahran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını "tarihsel barışçıl tutumu ve uluslararası hukuka saygı konusundaki sarsılmaz taahhüdünün bir gereği" olarak gerekçelendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın politikalarına tepki gösterilerek şunlar kaydedildi:

"Peru hükümeti, Orta Doğu'da istikrarı tehdit eden, uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde olumsuz etkileyen hassas durum karşısındaki kınamasını ve derin endişesini çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Birleşmiş Milletler'in çeşitli mekanizmaları tarafından da dile getirildiği üzere, barışçıl gösterilerin bastırılması, basın özgürlüğünün ihlali, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve siyasi muhaliflere uygulanan baskılar başta olmak üzere İran'da demokrasinin gerilemesi büyük bir endişeyle takip edilmektedir."

Açıklamada, kararın Ekvador'daki İran Büyükelçiliğine iletildiği belirtilerek, her iki ülke vatandaşlarının haklarını korumak adına konsolosluk ilişkilerinin devam edeceği vurgulandı.