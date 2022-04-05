Peru'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

05 Nisan 2022 Salı, 11:09

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Lima ve yakındaki liman kenti Callao'da olağanüstü hal ilan ederken sokağa çıkma yasağını da duyurdu.

Castillo, sokağa çıkma yasağının yerel saatle 02.00'den 23.59'a kadar uygulanacağını bildirdi.

Bloomberg'teki habere göre, Devlet Başkanı Castillo'nun, Peruluların son 24 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmesine yardımcı olmak için akaryakıt vergilerini düşürmesine ve asgari ücreti yüzde 10 artırmasına rağmen bu önlemlerin, çoğu sabit maaşsız kayıt dışı işlerde çalışanların işine yaramadığı ifade ediliyor.

Hükümet, dün otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.

Ulusal istatistik bürosundan geçen hafta yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının martta bir yıl önceye göre yüzde 6,82 arttığı, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en fazla yükseliş olduğu belirtilmişti.



