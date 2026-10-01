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Pezeşkiyan’dan ABD’ye sert mesaj: İran’ı diz çöktürme hayalinden vazgeçin

Pezeşkiyan’dan ABD’ye sert mesaj: İran’ı diz çöktürme hayalinden vazgeçin

1.10.2026 17:29:00
Güncellenme:
AA
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Pezeşkiyan’dan ABD’ye sert mesaj: İran’ı diz çöktürme hayalinden vazgeçin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin varılan mutabakata rağmen İran'ı 3 kez hedef aldığını belirterek, buna karşın diyalogdan asla kaçınmayacaklarını, Washington'ın saldırı ve suikastlarla İran'ı diz çöktürme hayalinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
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İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran’da katıldığı bir toplantıda arabulucular yoluyla ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pezeşkiyan, halkın haklarını gururla savunduklarını ifade ederek, "ABD mutabakatı imzalamış olmasına rağmen ülkemizi 3 kez hedef almış olsa da diyalogdan asla kaçınmadık ve kaçınmayacağız" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’ı yok etmeyi amaçladığını söyleyen Pezeşkiyan, topyekün bir direnişle karşılaşınca hesaplarının suya düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin saldırı ve suikastlarla İran’ı diz çöktürme hayalinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

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