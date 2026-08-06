Pezeşkiyan'dan Mücteba Hamaney çıkışı: İletişim kurmak çok zor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney ile iletişim kurmanın “çok zor” olduğunu söyledi. Hamaney’in göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmaması, sağlık durumuna ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Pezeşkiyan, İran devlet televizyonuna verdiği röportajda Mücteba Hamaney ile mevcut koşullarda iletişim kurmanın oldukça güç olduğunu belirtti. Ancak “iletişim” ifadesiyle neyi kastettiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney’in şubat ayında ABD ve İsrail’in ortak hava saldırısında öldürülmesinin ardından İran’ın yeni dini lideri olmuştu

Göreve gelmesinden bu yana kamuoyu önünde görülmeyen Hamaney’e ait herhangi bir video ya da ses kaydı da yayımlanmadı. Bu durum, sağlık durumuna ilişkin çok sayıda iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

İranlı bazı yetkililer, Hamaney’in saldırıda ağır yaralandığını ancak zihinsel durumunun iyi olduğunu öne sürdü. Uluslararası basına yansıyan haberlerde ise yüzünde ve dudaklarında ciddi yanıklar oluştuğu, konuşmakta zorlandığı ve elinden ameliyat edildiği iddia edildi.

Hamaney’in yüzünden estetik operasyon geçirmesi gerektiği ve protez bacak beklediği de öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

TAHRAN’DAN ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALAR

İran makamları, mayıs ayında Hamaney’in kulağının arkasında “küçük bir sıyrık” bulunduğunu açıklamıştı. Daha önce yayımlanan bazı haberlerde ise dini liderin diz kapağı ve sırtından yaralandığı ileri sürülmüştü.

Tahran yönetimi, bu yaralanmalara rağmen Hamaney’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu savundu. Ancak herhangi bir görüntü ya da ses kaydı paylaşılmaması, soru işaretlerinin sürmesine yol açtı.

İran basınında, görüntü yayımlanmasının Hamaney’in bulunduğu yerin ve sağlık durumunun ortaya çıkmasına neden olabileceğinden endişe edildiği öne sürüldü.

İran basınında pazartesi günü yayımlanan bir haberde, Hamaney’in Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a istifasını yeniden sunması halinde bunu kabul edeceği mesajını verdiği iddia edildi.

Pezeşkiyan’ın mayıs ayında anayasal sorumluluklarını yerine getiremediğini savunarak görevden ayrılmak istediği de öne sürülmüştü.

İran yönetiminden bu iddiaları doğrulayan ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

DEVRİM MUHAFIZLARIYLA YAKIN İLİŞKİLERİ BULUNUYOR

Muhafazakâr bir din adamı olarak tanınan Mücteba Hamaney’in İran Devrim Muhafızlarıyla yakın ilişkileri bulunduğu belirtiliyor.

Kum kentinde dini eğitim alan Hamaney, 1987 ile 1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı sırasında İran ordusunda görev yaptı.

Babasının döneminde resmi bir görev üstlenmemesine rağmen ülkenin güvenlik ve siyaset çevrelerinde etkili bir isim olduğu ifade ediliyordu.