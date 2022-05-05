Piyangodan 3.6 milyon pound kazanan kadın, hayalet avcısı olmak istiyor
Piyangodan, önümüzdeki 30 yıl boyunca geçerli olacak şekilde aylık 10 bin pound kazanan bir kadın, 'profesyonel hayalet avcısı' olmak için işinden ayrıldı.
İngiltere'de Mart 2021'de düzenlenen “Set For Life” çekilişinde altı sayının hepsini başarıyla bilen 40 yaşındaki Laura Hoyle ve 38 yaşındaki Kirk Stevens büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Büyük ikramiye çifte, önümüzdeki 30 yıl boyunca "her ay 10 bin pound" şeklinde ödenecek.
LAD Bible'da yer alan habere göre talihli Hoyle, ikramiyeden kazandığı aylık gelire güvenerek işini bıraktı. Hayatının geri kalanını “paranormal aktiviteleri” araştırarak, bir başka deyişle, "hayalet avcılığı" yaparak geçirecek.
Ancak Laura işini değiştirmeye karar vermiş olsa da Kirk, büyük ikramiyeyi kazanmadan önce uğraştığı marangozluk işlerine devam edecek. Fakat o da becerilerini "paranormal araştırma ürünleri" yapan yeni bir iş kurmak için kullanmayı planlıyor.
İLK BAŞTA 5 POUND KAZANDIĞIMI SANDIM
Laura ve Kirk, çekilişten sonra biletiyle ilgili "iyi haber" uyarısı almalarına rağmen, büyük ikramiyeyi kazandıklarını anlamaları neredeyse iki hafta sürdü. Laura yaptığı açıklamada, iki hafta boyunca ikramiyeden sadece 5 pound kazandığını sandığını belirtti.
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