Polonya, Baltık boru hattının açıldığını duyurdu: Gaz alanında Rus hakimiyeti dönemi sona erdi
Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya’ya taşıyan Baltık boru hattının resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretli Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor" dedi.
Gaz akışının 1 Ekim Cumartesi itibarıyla sağlanmaya başlanacağı Baltık boru hattının resmi açılışı Polonya’nın kuzeybatısındaki Goleniow kentinde gerçekleşti.
Açılışa Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Norveç Başkakanlığı temsilcileri katıldı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda törende yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji güvenliği ve Rus gazından bağımsızlığını sağlama konusunda hükümetin bayrak projelerinden biri olan söz konusu boru hattının Polonya’nın uzun süredir hayali olduğunu söyledi.
Andrzej Duda, Baltık Boru hattı ile Polonya’ya gaz arzını çeşitleneceğini, ülkesinin egemenliğinin güçleneceğini ve kendilerini Rusya’dan gelen arzdan bağımsız hale getireceğini belirtti.
'GAZ ALANINDA HARAÇ, TEHDİT VE ŞANTAJLARLA İŞARETLİ RUSYA HAKİMİYETİ DÖNEMİ SONA ERİYOR'
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki törende yaptığı konuşmada, enerji bağımsızlığı, enerji özgürlüğü ve artan enerji güvenliğinden oluşan yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Bugün mutlak bir inançla gaz alanında haraç, tehdit ve şantajlarla işaretlenmiş Rusya hakimiyeti dönemi sona eriyor. Baltık boru hattı, bugünden itibaren özgürlük, bağımsızlık, güvenlik ve barışın boru hattını ifade ediyor" dedi.
Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya’ya taşıyan 900 kilometrelik Baltık boru hattında gaz iletimi 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak.
Söz konusu boru hattı projesi Avrupa Birliği tarafından da ortak çıkarlara hizmet eden proje olarak kabul ediliyor.
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