Polonya, casusluk yaptığından şüphelenilen 45 Rus'un sınır dışı edilmesini istiyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 13:12

Bugün yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Polonya'da 45 Rus istihbarat görevlisinin ülkede kalmak için diplomatik statü kullandığını tespit edildiği ve yetkililerin onları sınır dışı etmeye çalıştıkları belirtildi.



Associated Press'in haberine göre, Polonya İç Güvenlik Ajansı, Dışişleri Bakanlığı'ndan Polonya'nın güvenliği için tehlike olarak nitelendirilen Rusları acilen sınır dışı etmesini istediğini söyledi.



Devlet güvenlik sözcüsü Stanislaw Zaryn, “Teşkilat başkanı Rusya'nın Polonya Cumhuriyeti ve müttefiklerine yönelik politikası nedeniyle ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını dikkate alarak, belirtilen kişilerin Polonya Cumhuriyeti topraklarından sınır dışı edilmesini talep ediyor” ifadelerini kullandı.



POLONYA VATANDAŞINA CASUSLUK ŞÜPHESİ

Ajans ayrıca, Rus gizli servisleri için casusluk şüphesiyle bir Polonya vatandaşını gözaltına aldığını söyledi. Şüpheli Varşova'nın sicil dairesinde çalışıyordu ve şehir arşivlerine erişimi vardı.



Ajans yaptığı açıklamada, "Bu birimler tarafından tutulan belgelerin niteliği göz önüne alındığında, şüphelinin faaliyeti Polonya'nın hem iç hem de dış güvenliği için bir tehdit oluşturuyor" dedi.

