Polonya'da iki günde ikinci okul saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Polonya'nın başkenti Varşova'nın kuzeyindeki Leszczydół-Nowiny kasabasında bulunan bir ilkokulda bıçaklı saldırı düzenlendi.

Polis açıklamasına göre, daha önce aynı okulda eğitim gören 15 yaşındaki bir çocuk, 8 Ekim Perşembe günü yerel saatle 09.00 sıralarında okula girerek 37 yaşındaki bir kadın çalışana bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan okul müdürü ve bir öğretmen de olay sırasında yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Polonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, saldırganın üzerinde üç bıçak bulunduğunu bildirdi.

Şüphelinin daha önce saldırının gerçekleştiği ilkokulda öğrenim gördüğünü belirten Galecka, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, hayatını kaybeden okul çalışanı, 15 yaşındaki şüphelinin binaya girmesini engellemeye çalıştı.

Saldırgan, okul müdürü ve bir öğretmenin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Polis, olayın nedenini ve şüphelinin saldırı öncesindeki faaliyetlerini araştırıyor.

BİR GÜN ÖNCE BAŞKA BİR OKULDA DA SALDIRI DÜZENLENDİ

Polonya'da 7 Ekim Çarşamba günü başka bir okulda da bıçaklı saldırı meydana geldi.

Polis, söz konusu saldırıda yedi kişinin yaralandığını ve olayla bağlantılı 19 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İki gün üst üste yaşanan saldırılar, ülkedeki eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Yetkililer, olaylara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

Polonya polisi, okullarda yaşanan saldırıların yanı sıra ayrı bir bıçaklı saldırı hazırlığının da engellendiğini duyurdu.

Mazovya bölge polisi, Varşova'nın kuzeybatısındaki Sierpc kasabasında 17 yaşındaki bir çocuğun, okulda birilerine zarar verme niyetini dile getirmesi üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, şüphelinin okulda tehlikeli bir eylem gerçekleştirmeyi planladığını söylediğini belirtti.

Öğretmenlerin durumu polise bildirmesinin ardından harekete geçen ekiplerin, 17 yaşındaki çocuğun üzerinde iki bıçak bulduğu aktarıldı.

"KANLI BİR EYLEM İÇİN ARAŞTIRMA YAPMIŞ"

İçişleri Bakanı Kierwiński, gözaltına alınan 17 yaşındaki şüphelinin internet üzerinden saldırı hazırlığına yönelik araştırmalar yaptığını açıkladı.

Kierwiński, gencin "kanlı" bir olayın nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgi aradığının tespit edildiğini söyledi.

Öğretmenlerin ihbarı sayesinde olası bir saldırının önüne geçildiğini belirten yetkililer, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.