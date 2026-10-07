Polonya’da okulda bıçaklı saldırı: 19 yaşındaki öğrenci 7 kişiyi yaraladı

Polonya’nın kuzeydoğusundaki Ostroleka kentinde bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Polis, saldırgan olduğu belirtilen 19 yaşındaki öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis Sözcüsü Katarzyna Kucharska, saldırı sonrası 19 yaşındaki okul öğrencisinin kentteki plaj yakınlarında yakalandığını söyledi.

Kucharska, ilk bilgilere göre 7 kişinin yaralandığını ancak sayının değişebileceğini belirterek, ölü olduğuna ilişkin bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

Polis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ormanlık alanda yüzüstü yatırılarak gözaltına alınan bir kişiye ait fotoğraf yayımladı.

SALDIRI SABAH SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Savcı Elzbieta Lukasiewicz, saldırının yerel saatle sabah saatlerinde meydana geldiğini açıkladı.

Yaralıların Ostroleka’daki Mazovian Uzman Hastanesinde tedavi altına alındığı ve başka hastanelere sevk edilmelerinin planlanmadığı bildirildi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralananların çoğunun öğrenci olduğu, bir öğretmenin de saldırıda yaralandığı aktarıldı.

Ostroleka Belediye Başkanı Pawel Niewiadomski ise olayın kontrol altına alındığını belirterek, “En önemli bilgi, durumun kontrol altına alınmış olması” dedi.