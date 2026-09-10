Polonya’da robotlardan yapay zekâ protestosu

Polonya’nın başkenti Varşova’da yapay zekâ ve robotlaşmanın çalışma hayatına etkilerine dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir protesto gerçekleştirildi.

Yaklaşık 30 insansı ve dört ayaklı robot, Dijital İşler Bakanlığı önünde sıralanarak yapay zekâ ve otomasyon konusunda daha sıkı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Polonya bayrakları taşıyan robotlardan “Düzenleme istiyoruz, kurallar istiyoruz, yasa istiyoruz” ve “Beklemeyin, düzenleyin, işleri koruyun” sloganları yükseldi.

Gösteri, yapay zekâ ve robotlaşmanın toplum ve iş gücü üzerindeki etkilerinin daha fazla tartışılmasını isteyen Democratism adlı girişim tarafından düzenlendi.

Organizatörler, otomasyonun bazı çalışanlar için yeni fırsatlar yaratabileceğini ancak birçok kişinin farklı mesleklere yönelmek veya yeniden eğitim almak zorunda kalabileceğini belirtti.

Bu nedenle çalışanların dönüşüm sürecinde nasıl korunacağı, yeniden eğitim programlarının nasıl uygulanacağı ve bunun maliyetinin kim tarafından karşılanacağı gibi konuların şimdiden tartışılması gerektiği savunuldu.

EYLEMİN ARKASINDA ROBOT ŞİRKETİ ÇIKTI

Democratism girişiminin, etkinlikler için robot kiralayan Delta Robots şirketi tarafından kurulduğu ortaya çıktı.

Şirketten Grzegorz Kuliś, protestonun Delta Robots açısından halkla ilişkiler değeri taşıdığını kabul etti.

Kuliś buna rağmen yapay zekâ ve robotların hızla yaygınlaşmasının toplum açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunarak gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde çalışma hayatında daha önce görülmemiş bir dönüşüm yaşanabileceğini söyledi.

Kuliś, teknolojik dönüşümün boyutunu anlatırken dikkat çekici bir benzetme de yaptı.

Toplumların göçün çalışma hayatına etkisini uzun süredir tartıştığını belirten Kuliś, gelecekte iş gücü piyasasına asıl büyük etkinin “Atlantik’in altındaki kablolar üzerinden gelen yapay zekâ ajanları” ve “Çin’den konteynerlerle gelecek insansı robotlar” tarafından yaratılabileceğini savundu.

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de bakanlığın önüne çıkarak gösterinin organizatörleriyle görüştü.

Gawkowski, hükümetin yapay zekâ konusunda insanı merkeze alan bir yaklaşım benimsediğini belirterek “İnsanlar önce gelir” dedi.

Bakan ayrıca yapay zekânın geliştirilmesi ve güvenliğini denetlemek üzere bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Hükümetin planları arasında şirketlerin yapay zekâ sistemlerini geniş çaplı kullanıma sunmadan önce test edebileceği düzenleyici deneme alanlarının oluşturulması da bulunuyor.

ORGANİZATÖRLER DÜZENLEMELERİ YETERSİZ BULUYOR

Protestonun organizatörleri ise mevcut düzenlemelerin otomasyon nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan çalışanları korumakta yetersiz olduğunu savunuyor.

Kuliś, özellikle teknolojik dönüşümden doğrudan etkilenecek çalışanlara yönelik somut koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekâ ve robotik teknolojilerindeki hızlı gelişim, dünya genelinde milyonlarca çalışanın geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getiriyor.

Ancak son dönemde yayımlanan bazı araştırmalar, yapay zekânın istihdam üzerindeki etkisinin şimdiye kadar öngörülenden daha sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Buna karşın uzmanlar, teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda bazı mesleklerin dönüşebileceğini, bazı işlerin ise tamamen ortadan kalkabileceğini değerlendiriyor.

Varşova’daki robot protestosu da yapay zekâ ve otomasyonun gelecekte yaratabileceği ekonomik ve toplumsal değişimlerin, teknoloji daha da yaygınlaşmadan tartışılması gerektiği mesajını vermeyi amaçlıyor.