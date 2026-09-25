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Polonya'dan 'Rusya' iddiası: 'Büyük bir şey hazırladılar'

Polonya'dan 'Rusya' iddiası: 'Büyük bir şey hazırladılar'

25.09.2026 13:24:00
Güncellenme:
AA
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Polonya'dan 'Rusya' iddiası: 'Büyük bir şey hazırladılar'

Polonya Başbakan Yardımcısı Radoslaw Sikorski, Rusya'da seferberlik ilanına gerekçe oluşturmak için 'sahte bayrak' saldırısı düzenlenebileceğini öne sürdü. Sikorski, "Rusya'nın bu yıl büyük bir şey hazırladığına ilişkin bilgiler alıyoruz" dedi.
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Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, New York'ta katıldığı etkinlikteki konuşmasında, "Rusya'nın bu yıl büyük bir şey hazırladığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Kaynakları açıklamıyoruz ancak bunlardan çok sayıda var" ifadesini kullandı.

Rusya'nın olası bir operasyonu, ülke genelinde yeni bir seferberlik sürecine gerekçe olarak kullanabileceğini dile getiren Sikorski, "Putin'in seferberlik için bir gerekçeye ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Sahte bayrak saldırısı düzenleyip Rus halkına 'Saldırı altındayız ve bu nedenle seferberlik ilan etmemiz gerekiyor.' diyebilirler" iddiasında bulundu.

NATO'YA 'CAYDIRMAYA HAZIR OLALIM' ÇAĞRISI

Rus azınlıkların bulunduğu Baltık ülkelerinin Rusya'nın "gerilimi tırmandırma riski"yle karşı karşıya kalabileceğini öne süren Sikorski, NATO'nun olası saldırganlığı caydırmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Sikorski, Rusya'nın bir NATO ülkesine tam kapsamlı bir saldırı düzenlemesinin "çılgınca" olacağını vurgulayarak, Moskova'nın daha belirsiz yöntemlere başvurmasını beklediğini, bunun da NATO'nun karşılıklı savunmayı öngören 5. maddesinin uygulanmasını zorlaştırabileceğini kaydetti.

 

İlgili Konular: #Rusya #polonya

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