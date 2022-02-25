Polonya, Ukrayna'dan gelenlere karantina ve test zorunluluğunu kaldırdı
Polonya, Ukrayna'dan ülkeye gelecek kişiler için Covid-19 nedeniyle zorunlu karantina ve negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.
Polonya, Rusya'nın düzenlediği askeri operasyon dolayısıyla Ukrayna'yı terk ederek Polonya'ya gelecek kişiler için koronavirüs nedeniyle zorunlu olan karantina uygulamasını ve negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.
Konuya ilişkin olarak Polonya Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kararname bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Kararname, Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapacak Türk vatandaşlarını da kapsıyor.
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