Polonya yüksek alarm durumuna geçti: Müttefiklerle temas halindeyiz

16 Kasım 2022 Çarşamba, 13:04

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'ya düşen füze sonrası durumun yakından izlendiğini ifade etti.

Mariusz Blaszczak, müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarının altını çizerek, "Hem kara kuvvetleri hem de donanma ve hava savunma sistemleri ile yüksek alarm durumundayız" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur” ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da Endonezya'nın Bali adasında dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, "Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.