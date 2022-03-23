Polonya’da casusluk şüphelisi 45 Rus diplomat sınır dışı ediliyor
Polonya’da casusluk şüphelisi 45 Rus vatandaşı sınır dışı ediliyor. Diplomatik statüye sahip söz konusu kişilerin ülke güvenliği için tehdit unsuru olduğu dile getiriliyor.
Polonya'da diplomatik statüye sahip 45 Rus vatandaşı, Rusya lehine casusluk yaptığı şüphesiyle sınır dışı ediliyor.
Polonya Güvenlik Sözcüsü Stanislaw Zaryn, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu kişilerin Polonya'ya karşı istihbarat faaliyeti yürütmek için diplomatik statülerini kullandığını belirtti. Zaryn, casusluk süphelisi kişileri, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı"nı dikkate alarak sınır dışı ettiklerini vurguladı.
Rusya, suçlamaları temelsiz bulurken Polonya'nın Rus diplomatlara ülkeyi terk etmek için beş gün verdiği kaydedildi.
Öte yandan Rus gizli servisleri için casusluk yaptığından şüphelenilen bir Polonya vatandaşının da gözaltına alındığı kaydedildi. 17 Mart'ta gözaltına alınan ve Varşova Nüfus Dairesinde çalıştığından şehir arşivlerine erişimi olan kişinin, "Polonya'nın iç ve dış güvenliği için tehdit oluşturan" faaliyetler yürüttüğü kaydedildi.
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