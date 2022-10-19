Polonya'dan Rusya çağrısı: Rus emperyalizmi durdurulmalı
Polonya Devlet Başkanı Duda, "dünyanın güvenliği için Rus emperyalizminin durdurulması" çağrısında bulundu.
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İtalyan devlet televizyonu RAI'ye konuştu.
Andrzej Duda, "Avrupa'nın ve dünyanın güvenliği için Rus emperyalizminin durdurulması gerektiğini" söyledi.
Duda, Ukrayna'nın parçalanması durumunda sıranın Polonya'ya gelebileceğini ileri sürdü.
Duda, "Ukraynalıları destekliyoruz çünkü onlar Rus emperyalizmine karşı duruyorlar" dedi.
Polonya'nın şu anda iki milyon Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Duda, Avrupa Birliği'nin bu konuda ülkesine yeterli destek vermediğini aktardı.
Duda, "Avrupa Birliği'nin, meseleye dürüstçe bakamaması ve insanlara özverili bir şekilde yardım eden bir ülkeyi destekleyememesi utanç verici" dedi.
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