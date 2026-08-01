Pop yıldızlığından hükümet koridorlarına: Clean Bandit’in eski üyesine kritik görev

Grammy ödüllü Clean Bandit grubunun eski kemancısı Neil Amin-Smith, İngiltere Maliye Bakanı John Healey’nin kıdemli özel danışmanı olarak görevlendirildi. Müzik kariyerinin ardından ekonomi ve siyasete yönelen Amin-Smith, yeni hükümetin ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde görev alacak.

36 yaşındaki Amin-Smith, Grace Chatto ile Jack ve Luke Patterson kardeşlerle birlikte 2008 yılında Cambridge’de Clean Bandit grubunu kurdu. O dönemde Cambridge Üniversitesi’nde tarih eğitimi alan Amin-Smith, daha sonra ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Clean Bandit, Jess Glynne’ın eşlik ettiği “Rather Be” şarkısıyla dünya çapında ün kazandı. İngiltere listelerinde dört hafta boyunca zirvede kalan şarkı, 1,1 milyondan fazla sattı ve gruba Grammy Ödülü kazandırdı.

Amin-Smith, çok sayıda başarılı çalışmaya imza atan gruptan 2016 yılında ayrıldı.

Müzik kariyerini sonlandırmasının ardından İngiltere’nin önde gelen ekonomi kuruluşlarından Mali Araştırmalar Enstitüsünde araştırmacı ekonomist olarak görev yapan Amin-Smith, 2019 yılında İngiltere Hazinesine geçti.

Amin-Smith, burada kıdemli politika danışmanı olarak çalıştı. Daha sonra İşçi Partisinin Londra finans merkeziyle ilgili politikalarında Rachel Reeves’in başlıca danışmanlarından biri oldu.

İngiliz hükümetinin temmuz ayında yayımladığı verilerde Amin-Smith, kıdemli özel danışman olarak gösterildi. Yıllık ücretinin 105 bin ila 110 bin sterlin arasında olduğu belirtildi.

MI6 TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Amin-Smith’in Clean Bandit’in ilk albümünü yayımlamasından önce İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve dış istihbarat servisi MI6’dan iş teklifleri aldığı da belirtildi.

Amin-Smith, 2015 yılında verdiği bir röportajda tekliflerin cazip olduğunu ancak müzik kariyerini seçtiği için pişmanlık duymadığını söylemişti.

Aradan geçen yılların ardından ekonomi ve siyasete yönelen Amin-Smith, Rachel Reeves döneminde hükümetin en etkili ekonomi danışmanlarından biri haline geldi.

Andy Burnham’ın 20 Temmuz 2026’da başbakan olmasının ardından İngiltere’de kapsamlı bir kabine değişikliğine gidildi. Rachel Reeves’in yerine John Healey Maliye Bakanı olurken Ed Miliband Dışişleri Bakanlığına, Wes Streeting ise Savunma Bakanlığına getirildi.

İngiliz basını, Amin-Smith’in yeni yönetimde de görevini sürdüreceğini ve Healey’nin kıdemli özel danışmanı olarak çalışacağını bildirdi. Amin-Smith’in kabine değişikliğinin ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara’da görüldüğü aktarıldı.

Maliye Bakanı John Healey, yeni hükümetin ilk bütçesinin 28 Ekim 2026’da açıklanacağını duyurdu.

Healey, bütçenin mali disiplin temelinde hazırlanacağını, hükümetin mali kurallarına uyacağını ve yetkiyle kaynakların Londra’daki merkezi yönetimden ülkenin farklı bölgelerine aktarılmasını hedefleyeceğini söyledi.