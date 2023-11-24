Popüler İHA'nın soğuğa dayanıklı olmadığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:40

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:40

Kanada Savunma Bakanlığı, ABD'den insansız hava aracı alımını ertelediğini, çünkü İHA'ların soğuğa karşı adapte olmadığını açıkladı.

Kanada Savunma Bakanlığı sözcüsü Andre-Anne Poulin, Kanada'nın, ABD'den 3,6 milyar dolarlık MQ-9B Reaper insansız hava aracı tedarikini Kuzey Kutbu koşullarına uyarlama ihtiyacı nedeniyle ertelediğini söyledi.

Andre-Anne Poulin, "Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere yüksek kuzey enlemlerinde faaliyet gösterme ihtiyacı, daha önce MQ-9'a entegre edilmemiş uydu ve uçak antenlerinin ve iletişim bileşenlerinin kullanılmasını gerektiriyor" dedi.

Daha önce Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, hükümetin kamu harcamalarının tahsisini yeniden düşünmesi ve halihazırda finansman kesintileri ve bir dizi başka sorunla karşı karşıya olan savunma bakanlığına daha fazla para yönlendirmesi gerektiğini söyledi.