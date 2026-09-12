Norveç Kralı V. Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid'in de 94 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Prenses Astrid kimdir? Norveç Prensesi Astrid neden öldü?

PRENSES ASTRID KİMDİR?

Prenses Astrid, Bayan Ferner, 12 Şubat 1932'de Villa Solbakken'de geleceğin Kralı Olav V ve Veliaht Prenses Märtha'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. 31 Mart'ta Saray Şapeli'nde vaftiz edildi.

Asker'deki Skaugum kraliyet mülkünde büyüdü ve özel eğitim aldı. II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgalinden kaçmak için ailesine katıldı ve savaş yıllarını annesi, erkek kardeşi ve kız kardeşiyle birlikte Washington, DC'de sürgünde geçirdi.

PRENSES ASTRID EVLİ MİYDİ?

Astrid, 12 Ocak 1961'de Asker Kilisesi'nde Johan Martin Ferner (1927 – 2015) ile evlendi. Evlilik, Ferner'in daha önce evli olması nedeniyle Norveç Kilisesi'nden muhalefetle karşılaştı. Düğünden sonra Prenses Astrid, Bayan Ferner olarak tanındı. Beş çocukları, yedi torunları ve 2023 itibariyle üç torun çocukları oldu.

PRENSES ASTRID NEDEN ÖLDÜ?

Astrid, 11 Eylül 2026'da, 94 yaşında, erkek kardeşi Kral Harald V'nin devlet cenazesine katıldıktan iki gün sonra öldü.