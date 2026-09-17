Prenses Diana'nın kardeşinin kitabından olay yaratacak açıklamalar: Kral Charles 'Çok geçmeden unutacağız' dedi

1997 yılında Paris'te geçirdiği trajik trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana'nın kardeşi Kont Charles Spencer, kaleme aldığı ve önümüzdeki hafta yayımlanması planlanan "Swan Song: Diana, My Sister" (Kuğu Şarkısı: Kız Kardeşim Diana) adlı anı kitabıyla İngiliz Kraliyet Ailesi'ni yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Kitaptan kamuoyuna sızan ilk alıntılar, Kral Charles ile Kont Spencer arasında yaşanan sert gerilimleri ve unutulmaz kaza sonrası saray arkasında yaşananları gün yüzüne çıkardı.

Daily Mail'de yer alan alıntılara göre Kont Spencer, o dönemde 15 ve 12 yaşlarında olan yeğenleri Prens William ve Prens Harry'nin annelerinin cenaze kortejinde yürümesine itiraz ettiğini belirtti. Üst düzey bir saray görevlisinin prenslerin tabutun yanında yürüyeceğini bildirmesi üzerine duruma tepki gösterdiğini aktaran Spencer, ardından dönemin Galler Prensi Charles'tan gelen bir telefonla "öfke seli" yaşadığını öne sürdü.

"İÇİNİZ RAHAT OLSUN, ÇOK GEÇMEDEN UNUTACAĞIZ"

Kitabında telefon görüşmesinin detaylarını aktaran Kont Spencer, Charles'ın tutumunu şu sözlerle tanımladı:

"Charles, telefonda Diana'ya karşı her zaman içinde biriktirdiğini düşündüğüm o aşağılama duygusunu ve dünyanın ölümünden bu denli sarsılmış olmasına duyduğu dehşeti açığa vurdu. 'İçiniz rahat olsun' diye tısladı, 'çok geçmeden unutacağız'."

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN YANIT GELDİ

Kraliyet Ailesi'ne yönelik sert eleştiriler barındıran kitabın kamuoyuna yansıyan bölümlerinin ardından Buckingham Sarayı'ndan gecikmeksizin açıklama geldi. İlkeler gereği kitaplar hakkında yorum yapmadıklarını belirten bir Saray sözcüsü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlke gereği kitaplar hakkında yorum yapmasak da Majesteleri, kardeş acısının, böylesi bir kayıptan yıllar sonra bile, başkalarının fark edemeyeceği şekillerde mantığı bulandırabileceğini, muhakeme yeteneğini etkileyebileceğini ve anıları farklı bir renge büründürebileceğini göz önünde bulundurmaktadır."

BASILMAMIŞ KİTAPLAR KAMYONDAN ÇALINDI

Öte yandan, resmi yayın tarihi öncesinde kitapla ilgili sıra dışı bir gelişme yaşandı. Kitabın Hollandaca baskısına ait dört nüshanın, Hollanda'daki matbaadan depoya nakledildiği sırada bir kamyondan çalındığı ortaya çıktı. Kamyon şoförünün zorunlu mola esnasında kabininde uyuduğu sırada gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Hollanda polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Kız kardeşinin ölümünün 30. yıldönümü yaklaşırken kendi gözünden gerçekleri aktarmak istediğini belirten Kont Spencer, kitabı yazma amacının Eylül 1997'deki cenaze töreninde yaptığı gibi Diana'nın hakkını savunmak ve onu merhametin, zarafetin ve ezilenlerin bir sembolü olarak doğru anlatmak olduğunu ifade etti.