Putin: Gaz konusunda Avrupa muhtemelen sorun yaşayacak ama Macaristan yaşamayacak

01 Şubat 2022 Salı, 22:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Kremlin'de basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'in haberine göre, Macaristan'ı önemli bir ortak olarak gördüklerini belirten Putin "Macaristan, Rusya'nın Avrupa'da önemli bir ortağıdır. Rusya, Macaristan ile gaz transiti konusunda iş birliğini artırmaya hazır" diye konuştu.

"Uluslararası meseleler ele alınırken Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna değinildi" diyen Putin, "Elbette Ukrayna ihtilafının çözümü ile ilgili konu da tartışıldı, ihlali sistemik bir hal alan insan hakları alanı da dahil olmak üzere Ukrayna'daki durumu da görüştük" ifadelerini kullandı.

Macaristan’ın Rusya ile enerji, ulaştırma, sanayi, tarım alanlarında iş birliğini genişletmeyi önerdiğine dikkat çeken Putin, görüşme sırasında ilgili bakanlarla ve bazı büyük Rus şirketlerinin başkanları ile doğrudan görüştüğünü ve Orban’ın gündeme getirdiği neredeyse tüm konulara olumlu yanıt aldıklarını aktardı:

"Bu aynı zamanda gaz kaynaklarının artışı için de geçerli. Sonbahar-kış dönemi geçtikten sonra Rusya’nın kendi bilançosuna dikkatle bakmamız gerekiyor, fakat bir milyar (metreküp) fazladan gaz arzının bizim için büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum."

"ABD, RUSYA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİNE İLİŞKİN TEKLİFİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Putin, ABD'nin güvenlik garantilerine yanıtı hakkında "Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık. ABD yanıtlarında, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerinin temel noktalarını görmezden geldi" dedi.

ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile aktaran Putin, "26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim" diye konuştu ve şöyle devam etti:

NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmesinin reddedilmesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik.

"ATLATILDIK, KANDIRILDIK"

Daha önceden NATO’yu doğuya doğru ilerletmeme konusunda söz verildiğini söyleyen Putin, "Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya’da, Romanya’da, Baltık ülkelerinde. Bir şey söylediler, farklı bir şey yaptılar. Bizde halk arasında dendiği gibi, atlatıldık, basitçe kandırıldık" şeklinde konuştu.

"GAZ KONUSUNDA GENEL OLARAK MUTABAKAT SAĞLANDI"

"Avrupa’da önümüzdeki yıl doğal gaz ile ilgili sorunlar yaşanabileceğini, fakat Macaristan’ın bu türden sorun yaşamayacağını" belirten Putin, "Avrupa'ya gönderilen gaz hacimleri yaklaşık yüzde 40'a kadar düştü ve gelecek yıl Avrupa'daki ortaklarımız, muhtemelen sorun yaşayacak. Macaristan sorun yaşamayacak, çünkü ek hacimler üzerinde mutabakat sağlandı. Nihai karar, ticari kuruluşlar tarafından nisan başlarında verilecek, fakat genel olarak mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA GERİLİMİ: TÜM ÜLKELERİN ÇIKARLARI DİKKATE ALINMALI

Ukrayna ile ilgili olumsuz gelişmelerden kaçınılması için tüm tarafların çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Vladimir Putin, "Tüm bu konulara derinlemesine ve ciddi bir şekilde bakacak olursak, durumun böylesine olumsuz bir şekilde gelişmesini önlemek ve bundan kaçınmak istiyorsak, ki bunu istiyoruz, Rusya dahil tüm ülkelerin çıkarlarının gerçekten dikkate alınması ve sorunun çözümü için alternatiflerin bulunması gerektiği açıkça anlaşılıyor" dedi.