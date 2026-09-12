Putin’i koruyan 'Kıyamet Günü' uçağının içinde neler var?

Putin’in Hindistan yolculuğunda en dikkat çekici ayrıntılardan biri, iki özdeş Rus başkanlık uçağının aynı anda havalanması oldu.

Putin’in uçaklardan birinde bulunduğu ancak hangisinde seyahat ettiği açıklanmadı. Bu yöntemin, olası tehditleri yanıltmak ve Rus lideri taşıyan uçağın tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla uygulandığı belirtildi.

Moskova’nın Putin’in bazı yurt dışı ziyaretlerinde benzer güvenlik yöntemlerine başvurduğu ifade edildi.

'UÇAN KREMLİN'

Putin’in yurt dışı seyahatlerinde kullandığı başkanlık uçağı, özel olarak modifiye edilmiş İlyuşin Il-96-300PU modeli.

NDTV’ye göre uçak, sahip olduğu gelişmiş iletişim ve güvenlik sistemleri nedeniyle 'Uçan Kremlin' ve zaman zaman 'Kıyamet Günü uçağı' olarak anılıyor.

1980’lerde geliştirilen Rus yapımı Il-96'nın özel bir versiyonu olan uçak, yalnızca devlet başkanını taşımak üzere değil, büyük kriz ve acil durumlarda havadan komuta merkezi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

MENZİLİ NE KADAR?

Dört adet PS-90A motoruyla çalışan uçağın menzilinin yaklaşık 11 bin kilometre olduğu belirtiliyor. Bu kapasite, uzun mesafeli uçuşların sık sık yakıt ikmali yapılmadan gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

55,35 metre uzunluğundaki uçağın kanat açıklığı ise 60,12 metreyi buluyor.

Uçak, Rusya devlet başkanını ve diğer üst düzey yetkilileri taşımakla görevli özel devlet havacılık birimi tarafından işletiliyor.

KARARGAHA DÖNÜŞÜYOR

Başkanlık uçağını sıradan bir VIP uçaktan ayıran en önemli özelliklerden biri, kriz sırasında mobil komuta merkezi işlevi görebilmesi.

Habere göre uçakta, Rusya'nın askeri, güvenlik ve devlet kurumlarıyla dünyanın farklı noktalarından güvenli iletişim kurulmasına olanak sağlayan şifreli haberleşme sistemleri bulunuyor.

Uçağın ayrıca uydu iletişim bağlantıları, elektronik karşı tedbir sistemleri ve çeşitli gelişmiş savunma teknolojileriyle donatıldığı belirtiliyor. Bu sistemlerin temel amacı, olağanüstü durumlarda Kremlin ile Rus devletinin kritik kurumları arasındaki iletişimin kesintiye uğramasını önlemek.

BAŞKANLIK SUİTİ MEVCUT

Il-96-300PU'nun güvenlik ve haberleşme altyapısının yanı sıra oldukça lüks bir iç tasarıma sahip olduğu aktarılıyor.

Uçakta Putin için hazırlanmış özel başkanlık süiti, yatak odaları ve banyoların yanı sıra mutfak ve yemek alanları bulunuyor.

Ayrıca resmi görüşmeler ve heyet toplantıları için geniş bir toplantı salonu yer alıyor. İç mekânda altın kaplama dekoratif ayrıntılar, kaliteli ahşap işçiliği ve deri koltuk ve döşemelerin kullanıldığı belirtiliyor.