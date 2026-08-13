Putin’in Kuril ziyareti krize yol açtı: Japonya’dan Rusya’ya protesto

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile Rusya arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına konu olan Kuril Adaları’nı ilk kez ziyaret etti. Putin’in ziyareti Japonya’nın tepkisini çekerken, Tokyo yönetimi Moskova’ya “güçlü protesto” iletti.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre Putin, Kuril Adaları ziyareti kapsamında Rusya Pasifik Filosu’nun amiral gemisi olan Slava sınıfı Varyag kruvazörünü inceledi.

Putin, Sahalin Adası’ndaki Yujno-Sahalinsk kentinde gerçekleştirdiği temasların ardından Kuril Adaları’nın güneyinde bulunan Iturup Adası’na geçti.

Kremlin tarafından yayımlanan görüntülere göre Putin, Iturup’taki Yasny balık işleme tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rus lider, Iturup ziyaretinden önce Yujno-Sahalinsk’te Rusya Pasifik Filosu’nun düzenlediği askeri tatbikatın son aşamasını da takip etti.

JAPONYA’DAN “GÜÇLÜ PROTESTO”

Putin’in Iturup ziyaretinin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı Moskova’ya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyarete karşı Rusya’ya “güçlü protesto” iletildiği belirtildi.

Tokyo yönetimi, Kuril Adaları’nın güneyindeki Iturup dahil dört ada üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor.

Japonya, söz konusu adaları “Kuzey Toprakları” olarak adlandırıyor ve bu bölgelerin tarihsel ve hukuki açıdan Japonya’ya ait olduğunu savunuyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA UZUN SÜREDİR ANLAŞMAZLIK KONUSU

Kuril Adaları’nın güneyindeki dört ada, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Rusya ile Japonya arasında egemenlik anlaşmazlığının merkezinde bulunuyor.

Rusya adaları kendi toprağı olarak yönetirken, Japonya bölge üzerindeki hak iddiasını sürdürüyor.

Anlaşmazlık, iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapsamlı bir barış anlaşması imzalayamamasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Putin, Rusya Devlet Başkanı olarak Kuril Adaları’nı ilk kez ziyaret ederken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Başbakanı Dmitriy Medvedev adalara daha önce dört kez gitmişti. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de 2021 yılında Iturup’u ziyaret etmişti.