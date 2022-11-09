Putin tarafından atanan Ukraynalı vali yardımcısı trafik kazasında yaşamını yitirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in "işgal altındaki Ukrayna'nın yüzü" olarak atadığı Rusya yanlısı Herson Vali yardımcısı Kirill Stremousov trafik kazasında öldü.
Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov’un bugün meydana gelen bir araba kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre, Kırım'daki Sivastopol Valisi Mikhail Razvozzhayev, 45 yaşındaki Stremousov'un ölümünü Telegram aracılığıyla doğruladı.
Kırım'daki Sivastopol Valisi Mikhail Razvozzhayev, Stremousov'un ölümünü Telegram aracılığıyla doğruladı.
Razvozzhayev, Telegram paylaşımında "Kirill Stremousov'un ölümünü yeni duydum. O gerçek bir Rusya vatanseveriydi. Cesur ve yürekliydi. Bu telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Herson Valiliği’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Stremousov’un hayatını kaybettiği doğrulandı.
Herson Vali yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından vatana ihanet suçlamasıyla "arananlar" listesinde yer alıyordu.
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