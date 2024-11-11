Putin'den enerji şirketlerine talimat: Bilgileri gizli tutun
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önde gelen enerji şirketlerinden Novatek ve Surgutneftegaz’ın yanı sıra iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesine ilişkin bilgilerin gizli tutulmasına izin verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı, Rusya’daki enerji sektörüne ilişkin bazı muafiyetlerin tanındığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
Buna göre, Rusya’nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek’in yanı sıra Surgutneftegaz da artık şirket detaylarını gizli tutabilecek. Kararnamede, ülkenin en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2 ve Yamal LNG'ye de benzer bir muafiyet tanındı.
Novatek, Rusya'nın en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2'nin ana hissedarı konumunda bulunuyor.
ABD, Novatek, Surgutneftegaz şirketlerine ve Arktik LNG 2 projesine yaptırım uyguluyor.
Etiketler: #Rusya #Vladimir Putin
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