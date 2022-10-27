Yasada yapılacak değişiklik tasarısı Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'daki ilk oylamada oy birliği ile kabuyl edildi.

Hafta başında Duma'da tasarıyı savunmak için yapılan konuşmalarda yeni düzenleme Batı'nın tüm cephelerde yürüttüğü saldırılara karşı "geleneksel değerleri koruma" savaşının bir parçası olarak tanımlandı ve Ukrayna'nın işgali ile de ilişkilendirildi.

Duma Enformasyon Komisyonu Başkanı Aleksandır Hinstein, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin de aynı zamanda geleneksel Hristiyan değerlerini koruduklarını söyledi, savaşın sadece cephede değil insanların beyinleri ve ruhlarında verildiğini kaydetti.

'GELENEKSEL AİLE DEĞERLERİ' GEREKÇESİ

Tasarıya göre "geleneksel olmayan yaşam tarzları" ya da "aile değerlerinin reddedilmesi" yönünde bilgiler ve beyanlar, yasal olarak pornografi, şiddet propagandası, ya da ırk, etnik köken ve din ayrımına bağlı gerilimleri kışkırtma ile aynı kapsamda bir suç sayılacak.

Yasa tasarısında ayrıca "pedofili propagandası" diye bir kavram da kullanılıyor. Bu Rusya hükümeti tarafından genellikle eşcinselleri de kapsayan bir kavram olarak kullanılıyor.

Yasa kapsamına alınan bir başka unsur ise "küçük yaştakilerde cinsiyet değiştirme arzusu yaratabilecek" bilgilere konulan yasaklama. Bu tanımlamayla da trans bireyler kastediliyor.

Eğer yasalaşırsa bu düzenleme internette LGBT ilintili konuların ele alındığı her türlü paylaşıma erişim yasağı konabilecek ve eşcinsellerin olumlu bir şekilde canlandırıldığı düşünülen filmler de yasaklanabilecek.

Edebi ya da bilimsel kitapları da kapsayan yeni tasarı klasik Rus edebi eserlerinin bile etkilenebileceği uyarısında bulunan yayıncıları da endişelendiriyor.

İnsan hakları ve LGBT grupları, yasanın kapsamının genişletilmesinin, eşcinselliğin kamusal alandaki bütün görünürlüğünün ve eşcinsel çiftlerden bahsetmenin tamamen suç ilan edilmesi anlamına geldiğini söylüyorlar.

Yasa tasarısı, tanımlanan yasakları ihlal edenlerin 50 bin ruble (815 dolar) ile 400 bin ruble (6522 dolar) arasında para cezalarına çarptırılmasını, Rus vatandaşı olmayanların bu yasakları ihlal etmesi halinde ise sınır dışı edilmelerini öngörüyor.

Tasarının yasalaşması için Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da onaylanması gerekiyor.