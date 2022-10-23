Amerikan Savunma Bakanı’yla yaptığı telefon görüşmesinden iki gün sonra Şoygu, sırasıyla Fransız ve Türk Savunma Bakanlarıyla görüştü.

Pazar günü yapılan görüşme sonrası Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gerilimin kontrolsüz şekilde artmasından duyulan endişenin Fransız Savunma Bakanı’na iletildiği” belirtildi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüşmesinde Şoygu, Kiev’in savaşta radyasyon yayan “nükleer bomba” kullanmış olabileceğini iddia etti. “Kirli bomba” adı verilen bu tip bombalar, konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif materyal yayıyor.

Rus savunma bakanlığı, iddialarını kanıtlayan herhangi bir kanıt sunmadı.Lecornu ile görüşmesinden bir süre sonra da Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi akar’la görüşen Şoygu, Rusya’dan yapılan açıklamaya göre, aynı iddiaları Akar’a da iletti. Görüşmeyle ilgili Ankara’dan henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD ve Rusya arasındaki görüşme, iki bakanın 13 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi oldu.