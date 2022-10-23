Rusya'dan Ukrayna'nın 'radyoaktif madde yayan bomba kullandığı' iddiası
Rus ve Amerikan savunma bakanları, Cuma akşamı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinden bu yana, iki ülke arasındaki üst düzey gerçekleşen nadir görüşmelerden birisi oldu.
Amerikan Savunma Bakanı’yla yaptığı telefon görüşmesinden iki gün sonra Şoygu, sırasıyla Fransız ve Türk Savunma Bakanlarıyla görüştü.
Pazar günü yapılan görüşme sonrası Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gerilimin kontrolsüz şekilde artmasından duyulan endişenin Fransız Savunma Bakanı’na iletildiği” belirtildi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüşmesinde Şoygu, Kiev’in savaşta radyasyon yayan “nükleer bomba” kullanmış olabileceğini iddia etti. “Kirli bomba” adı verilen bu tip bombalar, konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif materyal yayıyor.
Rus savunma bakanlığı, iddialarını kanıtlayan herhangi bir kanıt sunmadı.Lecornu ile görüşmesinden bir süre sonra da Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi akar’la görüşen Şoygu, Rusya’dan yapılan açıklamaya göre, aynı iddiaları Akar’a da iletti. Görüşmeyle ilgili Ankara’dan henüz bir açıklama gelmedi.
ABD'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD ve Rusya arasındaki görüşme, iki bakanın 13 Mayıs’tan bu yana gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi oldu.
Pentagan Basın Sözcüsü Patrick Ryder, görüşmenin ardından BBC’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin iletişim kanallarını açık tutmaya istekli olduğunu” söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise görüşmede "Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası güvenlikle ilgili mevcut sorunların tartışıldığını" söyledi.
Mayıs ayında Şoygu ile yaptığı son görüşmenin ardından Austin, mevkidaşına acil ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak bu görüşmede bu talepten bahsedilmedi.
İki bakanın görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya istekli olabileceğine dair imaları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da bunlara karşı uyarıları sonrasında yapıldı.
Gerek ABD gerekse de Birleşik Krallık yetkilileri, Putin'in bu örtülü tehditleri gerçekleştirme şansının düşük olduğuna inandıklarını söylüyor.
Pat Ryder, görüşmenin bu soruna yanıt olarak planlanıp planlanmadığı sorulduğunda, Putin’in imalarının “sorumsuz ve endişe verici” olmasına rağmen, ABD'nin Rusya'nın nükleer silah kullanmaya karar verdiğine dair "şu anda hiçbir belirti görmediğini” söyledi.
Halihazırda ABD ve Rusya arasındaki soğuk olan ilişkiler, Ukrayna'nın işgaliyle birlikte daha da kötüleşti.
İki ülke liderinin 2021’in ortalarında gerçekleştirdiği görüşme, daha iyi bir ilişkiye doğru olumlu bir adım olarak görüldü. Ancak bu süreç, Ukrayna’daki gerilimin artmasıyla sekteye uğradı.
Savaşın başlamasından önce de Putin ve Biden birden fazla kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ABD Başkanı, Rus mevkidaşından savaştan vazgeçmesini istedi.
İşgalin başlamasının ardından ise iki lider arasında herhangi bir görüşme olmadı.
Putin ve Biden gelecek ay G20 zirvesi için Endonezya’ya gidecek. Ancak iki lider arasında bir görüşme olmayacağı bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya işgaliyle birlikte ABD hem Kiev yönetimine askeri yardım yaptı hem de Moskova yönetimine karşı bazı yaptırımlar uyguladı.
Rusya kısa süre öncesinde Ukrayna’da dört bölgeyi ilhak etti. Buna atıfta bulunan Biden ise bu hafta başında, Putin’in Ukraynalıları teslim olmaları için korkutmaya çalıştığını söyledi.
Biden, Putin’in şu anda "inanılmaz derecede zor bir durumda" olduğunu savundu.
Rusya ise ABD ve Batı'yı Ukrayna'ya silah ve diğer yardımlar sağlayarak savaşı etkilemeye çalışmakla suçluyor.
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