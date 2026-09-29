Radyo yayınında Ebola’yı anlattı, saldırıya uğradı: Siyasetçi dövülerek öldürüldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde iktidardaki UDPS partisinin Butembo’daki yöneticilerinden Marie-Célestin Karondwa, Ebola salgınına karşı alınması gereken önlemleri anlattığı radyo programının ardından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Karondwa, daha sonra yaşamını yitirdi.

UDPS’nin açıklamasına göre Karondwa, 27 Eylül’de Butembo’daki Radio Mwangaza’da katıldığı programda Ebola salgınına karşı korunma önlemlerinin önemini anlattı.

Programdan evine döndükten sonra saldırıya uğrayan Karondwa’nın dövüldüğü, eşyalarının çalındığı ve evinin ateşe verildiği bildirildi.

Ağır yaralanan siyasetçi, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği ve faillerin kimliği henüz açıklanmadı. Yetkililer saldırının nedeni konusunda da resmi bir sonuca ulaşmış değil.

UDPS’nin Butembo teşkilatı ise Karondwa’nın, Ebola virüsünün varlığını ve halk için oluşturduğu tehdidi savunduğu için hedef olduğunu ileri sürdü.

Parti, Karondwa’yı “Ebola virüsünün varlığını ve oluşturduğu tehdidi savunduğu için masum bir kurban” olarak nitelendirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları ve merkezler daha önce de saldırıların hedefi oldu.

Reuters’ın bölgede yaptığı incelemeye göre salgına ilişkin yanlış bilgiler, sağlık sistemine yönelik güvensizlik ve “Ebola’nın gerçek olmadığı” yönündeki iddialar, bazı bölgelerde sağlık ekiplerine karşı tepkiyi artırıyor.

Butembo ve çevresindeki Kuzey Kivu bölgesi de son dönemde salgının en hızlı yayıldığı bölgelerden biri haline geldi.

8 BİNDEN FAZLA VAKA, 3 BİN 901 ÖLÜM

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’ta ilan edilen son Ebola salgınında vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı.

Ülkenin halk sağlığı kurumunun 28 Eylül’de açıkladığı son verilere göre, Bundibugyo türünün neden olduğu salgında 8 bin 67 doğrulanmış vaka ve 3 bin 901 ölüm kaydedildi. Ölüm oranı yaklaşık yüzde 48,4 olarak hesaplandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 23 Eylül tarihli verilerinde ise salgının yedi eyalette 63 sağlık bölgesine yayıldığı belirtilmişti. DSÖ, yüksek ölüm oranının yanı sıra vakaların geç tespit edilmesi, sağlık hizmetlerine erişim sorunları, çatışmalar ve nüfus hareketlerinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

Salgına neden olan Bundibugyo türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmuyor. Aşı adaylarının klinik çalışmaları sürerken sağlık yetkilileri, bazı bölgelerde vaka artışının yavaşladığını ancak salgının kontrol altına alındığının söylenemeyeceğini belirtiyor.

Çatışmalar, kitlesel yer değiştirmeler ve sağlık sistemindeki kapasite sorunları da salgının kontrolünü daha da güçleştiriyor.