Reuters: Claude savaş, casusluk ve siber operasyonlarda kullanıldı

Yapay zeka şirketi Anthropic, yayımladığı tehdit istihbaratı raporunda Claude modellerinin konvansiyonel silah geliştirmeden siber operasyonlara, askeri keşiften siyasi gözetlemeye kadar uzanan faaliyetlerde kullanıldığını bildirdi.

Reuters'ın aktardığı raporda Çin, Rusya, İran ve Yemen bağlantılı aktörlere ilişkin vakaların yanı sıra Avrupa'daki siyasi kuruluşları hedef alan operasyonlar ve Mali için geliştirilen geniş çaplı gözetleme sistemi de yer aldı.

Anthropic, tespit edilen faaliyetlerin bir bölümünde ilgili hesapların kapatıldığını belirtirken, rapordaki bulguların önemli kısmının şirketin kendi değerlendirmelerine dayandığına dikkat çekildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ MODELLENDİ

Anthropic'e göre, Çin merkezli bir aktör, elektronik harp ve düşman hava savunmasını bastırmaya yönelik bir yazılım paketi geliştirmek için Claude'u kullandı.

Projenin bir aşamasında simülasyona Tayvan'daki 12 hedef eklendi. Bunlar arasında erken uyarı radarı, Patriot ve Tien Kung füze bataryaları, hava üsleri ve bir komuta sığınağı bulunuyordu.

Anthropic, hesap bilgilerinin aktörü Çin Halk Kurtuluş Ordusu Askeri Bilimler Akademisi dahil Çinli araştırma kuruluşlarıyla ilişkilendirdiğini öne sürdü. Şirket söz konusu hesapları yasakladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise rapordan haberdar olmadığını belirterek Pekin'in yapay zekanın iyi amaçlarla geliştirilmesini savunduğunu ve Çin'e yönelik 'çarpıtma ve karalamalara' karşı çıktığını bildirdi.

Rapordaki bir başka vakada Çin merkezli bir aktörün, Çin donanmasına yönelik bir anti-torpido sisteminin teknik özelliklerini ve atış kontrol yazılımını geliştirmek amacıyla Claude'dan yararlandığı öne sürüldü.

Aktörün yapay zekayla 200 sayfayı aşan teknik teklif hazırladığı, sistemi ABD Donanması teknolojileriyle karşılaştırdığı ve teklifin eksiklerini belirlemek için simüle edilmiş teknik incelemeler yaptırdığı kaydedildi.

Anthropic, aktörün Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması için silah sistemi geliştirmeyi amaçlayan bir Çin savunma sanayii üreticisiyle bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Çin bağlantılı bir savunma-istihbarat aktörünün yabancı ülkelerin yüksek güçlü mikrodalga silahlarını, bunların bileşenlerini, üreticilerini ve tedarik zincirlerini araştırmak için Claude'u kullandığı öne sürüldü. Anthropic'e göre çalışmalar, silahların tersine mühendislikle incelenmesine ve karşı tedbir geliştirilmesine yardımcı olabilecek bilgiler içeriyordu.

YEMEN'DEN 'BALİSTİK FÜZE' ÇALIŞMASI

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri Yemen'e ilişkin oldu.

Anthropic, Kuzey Yemen'deki bir grubun Claude'u güdümlü roket yazılımı, 2 bin kilometreden fazla menzile sahip olması planlanan balistik füze ve hipersonik süzülme aracı taşıyan bir füze varyantının geliştirilmesinde kullandığını açıkladı.

Aktörlerin Claude'dan kodlama, simülasyon ve teknik sorunların giderilmesinde yararlandığı, başarısız olduğu değerlendirilen bir güdümlü roket denemesinin ardından da yapay zekaya başvurduğu belirtildi.

Anthropic, grubun operasyonel bir silahı başarıyla sahaya sürdüğüne ilişkin kanıt bulunmadığını ve güvenlik sistemlerinin taleplerin çoğunu engellediğini, ancak tamamını durduramadığını bildirdi.

Reuters, İran destekli Husilerin Kuzey Yemen'in büyük bölümünü kontrol ettiğini, ancak Anthropic'in söz konusu aktörlerin Husi olup olmadığını belirlemediğini özellikle vurguladı.

OTONOM FPV DRON SÜRÜSÜ

Anthropic'e göre muhtemelen bağımsız çalışan Rusya merkezli aktörler, otonom FPV saldırı dronlarından oluşan bir sürü için yazılım geliştirmede Claude'u kullandı.

Çalışmalar; terminal güdüm, hedef seçimi ve birden fazla hava aracının koordinasyonunu kapsıyordu. FPV dronları, Rusya-Ukrayna savaşında hem keşif hem saldırı görevlerinde yoğun biçimde kullanılıyor.

Başka bir vakada ise Rusya merkezli bir tedarik yöneticisinin Avrupa üretimi ve potansiyel askeri kullanıma sahip ürünleri satın almak için Çin ve Hong Kong'daki aracılar ile nihai varış noktasını gizleyebilecek üçüncü ülke güzergahlarını Claude aracılığıyla araştırdığı belirtildi.

Aranan ürünler arasında Alman yapımı manyetometreler, uzay sınıfı fotovoltaik plakalar ve havacılık oksijen sistemleri bulunuyordu.

KİMLİK PROFİLLEME VE İÇ GÖZETİM

Anthropic, İran bağlantılı bir operatörün İsrailli kişi ve kuruluşlarla Yahudi diaspora örgütlerini hedefleyen otomatik bir açık kaynak istihbaratı ve kimlik profilleme sistemi geliştirdiğini de öne sürdü.

Ayrıca İran'daki paramiliter ve iç güvenlik kurumlarıyla bağlantılı iki birim tarafından işletildiği iddia edilen 16 Claude hesabının kapatıldığı açıklandı.

Birimlerden birinin İran vatandaşlarına ilişkin bir kimlik kayıt veri tabanı tuttuğunu iddia ettiği, diğerinin ise büyük sosyal medya platformlarından kullanıcı kimliklerini kitlesel biçimde toplamaya yönelik zararlı bir tarayıcı eklentisi üzerinde çalıştığı kaydedildi.

25 MİLYON SİM KARTI KAPSAYAN SİSTEM

Claude'un, Mali devlet istihbaratı için geliştirilen Lakana 360 adlı iç gözetleme platformunun temel mühendislik aracı olarak kullanıldığı da öne sürüldü.

Anthropic'e göre sistem, ülkenin üç mobil operatöründeki yaklaşık 25 milyon SIM kartla ilişkili verileri izleyebilecek kapasitede tasarlandı ve büyük ölçüde Mali Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı ile çalışan tek bir danışman tarafından geliştirildi.

AVRUPA DA HEDEFTE

Raporda siyasi hedefleme faaliyetlerine ilişkin de bir vaka yer aldı.

Fransızca konuşan bir aktörün Claude'u kullanarak Avrupa'daki 42 siyasi parti, medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve bu kurumların kullandığı yazılım hizmetlerini hedef aldığı belirtildi.

Sistemin çeşitli hizmetlere ait veri ve giriş bilgilerini çaldığı, ayrıca çok sayıda kişi hakkında bilgi toplayıp yayımlamak amacıyla kullanılabilecek özel bir doxxing platformu oluşturduğu kaydedildi.