Reuters, SANA'ya dayandırdı: ABD operasyon düzenledi, siviller kaçırıldı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 10:10

ABD birlikleri Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor kenti yakınlarında "havadan operasyon" düzenledi.

Haber Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberinde yer aldı. Haberde ABD'li birliklerin "bazı sivilleri kaçırdığı" ifade edildi.

Henüz haber başka bir kurum tarafından doğrulanmadı.