Reuters, SANA'ya dayandırdı: ABD operasyon düzenledi, siviller kaçırıldı

Reuters'ın Suriye haber ajansına dayandırdığı habere göre; ABD'li birlikler Suriye'nin Deyrizor kentine havadan operasyon düzenledi. SANA'nın belirttiğine göre, kaçırılan siviller var.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 10:10
Reuters, SANA'ya dayandırdı: ABD operasyon düzenledi, siviller kaçırıldı
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ABD birlikleri Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor kenti yakınlarında "havadan operasyon" düzenledi.

Haber Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberinde yer aldı. Haberde ABD'li birliklerin "bazı sivilleri kaçırdığı" ifade edildi.

Henüz haber başka bir kurum tarafından doğrulanmadı.


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