Reuters'tan çarpıcı iddialar: 'Suudi Arabistan'a sevkıyat başlıyor!' Türkiye neler gönderiyor?

Türkiye’nin, İran bağlantılı Husilerin saldırılarına karşı "Suudi Arabistan’a askeri ve teknik destek sağlamaya başladığı" öne sürüldü. İddiaya göre, Ankara’nın desteği askeri teçhizat ve istihbarat paylaşımından hava savunma sistemleri, stratejik planlama ve keşif kabiliyetlerine kadar uzanıyor.

Reuters’ın Türk, ABD’li ve bölgesel yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağladığı desteğin kapsamına ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

Cumhuriyet, söz konusu iddiaları açık kaynaklardan bağımsız olarak doğrulayamazken, Reuters’ın aktardığı bilgiler kaynak ve iddia niteliği korunarak aktarıldı.

İşte, o haberden öne çıkanlar...

'HIZLI KONUŞLANMA' KARARI

Reuters’a konuşan iki yetkili, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a sağladığı öne sürülen desteğin şu aşamada ağırlıklı olarak "savunma ve teknik alanlarla sınırlı olduğunu" belirtti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, ağustos ayında Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamıştı. Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye birden yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor. Üç ülke o tarihten bu yana yeni ittifakın çalışma esaslarını belirlemek üzere siyasi ve askeri görüşmeler yürütüyor.

Taraflar pazartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, ortak savunma taahhütlerini derhal uygulamaya geçirmek ve Suudi Arabistan’a askeri güç ve kabiliyetlerin 'hızlı konuşlandırılmasını' sağlamak konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Açıklamada hangi ülkenin hangi askeri unsurları konuşlandıracağına ilişkin ayrıntı verilmedi.

"TEÇHİZAT VE İSTİHBARAT DESTEĞİ"

Türkiye daha önce Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını kınamış ve Riyad’ın teknik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ankara ayrıca Kızıldeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılmayı kabul etti.

Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili, "Türkiye’den beklenen desteğin şu aşamada askeri teçhizat, istihbarat paylaşımı ve silah sistemlerinden oluştuğunu" söyledi.

Yetkili, yeni ittifak kapsamında şu ana kadar bunun dışında herhangi bir Türk askeri konuşlandırmasının gerçekleşmediğini ifade etti.

ABD'Lİ YETKİLİDEN 'İHA OPERATÖRÜ' İDDİASI

Reuters’a konuşan yetkililere göre, hava savunma sistemleri dahil Türkiye’den sağlanması öngörülen bazı destekler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması henüz TBMM tarafından resmen onaylanmadığı için şimdilik büyük ölçüde ikili ilişkiler kapsamında yürütülecek.

Yetkililer, anlaşmanın onaylanmasının ardından desteğin miktarının ve kapsamının genişleyebileceğini öne sürdü.

Konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtilen ABD’li bir yetkili ise Reuters’a, Türkiye’nin göndermeye karar verdiği unsurların genel olarak savunma amaçlı olduğunu söyledi.

ABD’li yetkili, Türkiye’nin sağlayacağı desteğin "İHA operatörleri, stratejik planlama ve lojistik destek, savunma önlemlerinin geliştirilmesine yönelik teknik yardım ile istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini kapsadığını" öne sürdü.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Yemen Ulaştırma Bakanlığı, İran'la bağlantılı Husilerin çarşamba günü Aden Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeler ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Saldırı, Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti.

Son günlerde çatışmalar özellikle Babülmendep Boğazı çevresinde yoğunlaşıyor. ABD ile İran arasındaki çatışmanın Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticareti kısıtlamasının ardından Babülmendep, enerji ihracatı açısından daha kritik bir güzergâh haline geldi.

Yemen hükümet güçleri bu hafta, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle, Husilerin eylül ayında ele geçirdiği Babülmendep yakınlarındaki ve Moha kenti çevresindeki stratejik bölgeleri geri almak için karşı saldırı başlattı. Ancak hükümet güçlerinin elde ettiği kazanımları koruyup koruyamayacağı henüz belirsiz.